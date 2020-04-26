من بطل رياضى خارق إلى صبي شاورما .. من هو عملاق "ماحدش فاهم حاجة"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

خطف الممثل العملاق ببرنامج المقالب "محدش فاهم حاجة" الأضواء بسبب طوله الفارع بعد تجسيده لشخصية مساعد الفنان الكوميدي محمد ثروت في الحلقة الثانية من البرنامج.

العملاق يدهي حمد فتحي وهو بطل رياضى مصر دولي لعب للمنتخب الأول لكرة السلة والمنتخب الأول لكرة اليد قبل أن يتجه للعمل في البرامج التلفزيونية.

يبلغ العملاق المصرى من العمر 26 عام ويتخطى طوله 225 سم ، بدأ مشواره بلعبة كرة السلة وهو فى الـ11 من عمره قبل أن تتحول وجهته إلى كرة اليد بالصدفة عام 2015.

وقال حمد فى تصريحات سابقة إن خالد حمودة رئيس اتحاد كرة اليد السابق ومروان رجب المدير الفنى للمنتخب الأول في هذا الوقت كان لهما الفضل الأول فى تحويل وجهته واقنعاه بخوض هذه التجربة.

وكشف " اقتنعت لسبب رئيسي وهو شعبية كرة اليد التى تفوق السلة والطائرة ".

فور اقتناع حمد بلعبته الجديدة أعلن حمودة عبر موقع اتحاد اليد الرسمي عن الإكتشاف الجديد وقال :" اللاعب العملاق سيكون مفاجأة فى عالم كرة اليد ".

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انضم حمد الذى وقع لنادي سبورتنج لمنتخب مصر الأول لكرة فى منافسات دورة الألعاب الأفريقية التى اقيمت في الكونغو برازافيل التي توج بها الفراعنة وخطف الأنظار بشدة لطوله الفارع وبالطبع فوزه بأول بطولة دولية في لعبته الجديدة.

ووصفت صيحفة "ليكيب" الفرنسية الشهيرة حمد بـ "الرياضي الخارق" بعد انتزاعه للرقم القياسي لأطول لاعب يد فى العالم من اللاتفي دينيس كريستوبانس الذى يبلغ طوله 215 سم ولكن الحلم لم يكتمل .

خروج العملاق من القائمة النهائية التى أعلن عنها مروان رجب لبطولة الأمم الإفريقية التى استضافتها مصر فى مطلع 2016 وتوجت بها ثم غيابه عن القائمة التى سافرت للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية كان نقطة فاصلة فى مشواره مع كرة اليد ليطلب اللاعب العودة إلى كرة السلة وينضم لفريق الشرقية للدخان.

ويقول حمد عن انهاء مشواره مع كرة اليد والعودة لكرة السلة : " انتهى حلمي بمجرد استبعادي من قائمة المنتخب لبطولة الأمم الأفريقية لأسباب فنية لمروان لرجب، خيبة أمل أدت إلى توقف الحلم ".

ولكن الإسبانى انطونيو أورينجا المدير الفنى للمنتخب الأول لكرة السلة فتحي للمنتخب الأول أكمل حلم حمد التاريخي وضمه لمنتخب الأول لكرة السلة للبطولة العربية التى استضافتها القاهرة في ديسمبر 2016.

وخاض العملاق المصرية أولي مبارياته الرسمية بقميص المنتخب ضد البحرين ويساهم فى فوز مصر 74-68 ليصبح أول لاعب يمثل مصر في لعبيتن مختلفتين .