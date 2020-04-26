تقرير يكشف.. ردة فعل رونالدو بعد فوز ميسي بـ"البالون دور" السادسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منة عمر:

بعد مرور أكثر من 120 يوما على تتويج الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني بجائزة الكرة الذهبية "بالون دور" للمرة السادسة في تاريخه، كشف تقرير صحفي عن ردة فعل غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي.

أُقيم حفل بالون دور في الثاني من ديسمبر الماضي، على مسرح دو شاتليه في فرنسا، وسط حضور نخبة من أفضل اللاعبين في العالم.

وحصل ميسي على الجائزة متفوقا على الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي الذي حل ثانيا، بينما تواجد البرتغالي رونالدو في المرتبة الثالثة.

ولم يحضر لاعب يوفنتوس الحفل، وفي نفس الليلة حصل رونالدو على جائزتي في Gran Gala del Calcio "جران جالا ديل كالتشيو" (هو حدث تنظمه رابطة لاعبي كرة القدم الإيطالية من أجل الاحتفال بأفضل لاعب، مدرب وحكم خلال الموسم السابق للدوري).

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وبحسب ما ذكرته صحيفة "ليكيب" الفرنسية فإن رونالدو لم يكن في أفضل حالاته تلك الليلة، لافتة إلى أنه كان بالكاد يبتسم خلال الحفل.

كما أضافت أن اللاعب البرتغالي لم يحضر لتناول العشاء الخاص بالحفل، ووصل في موعد متأخر (11:30 مساء) لاستلام جوائزه.

ولفت التقرير إلى أن رونالدو يشعر أنه تعرض للسرقة عام 2018، حيث يعتقد أنه كان الأحق بالجائزة التي فاز بها زميله الكرواتي السابق لوكا مودريتش.

جدير بالذكر أن رونالدو تُوج بالبالون دور 5 مرات في تاريخه خلال أعوام 2008، 2013، 2014، 2016، 2017.