إيفرتون يحذر لاعبه مويس كين

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - (د ب أ):

حذر نادي إيفرتون الإنجليزي مهاجمه الإيطالي الشاب مويس كين بشأن تصرفاته في المستقبل بعد تقارير عن تصوير فيديو له رفقة أخرين خلال حفل جرى بالمنزل في انتهاك واضح للإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

وصور مويس كين /20 عاما/ فيديو له رفقة الكثير من الأشخاص في منزله، حيث نشرت صحيفة "دايلي ستار" الصور.

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وفي بيان نشرته صحيفة "دايلي ستار" ذكر إيفرتون أن النادي شعر "بالروع للاطلاع على الواقعة التي رفض خلالها أحد لاعبي الفريق الأول الامتثال للتعليمات الحكومية وسياسة النادي فيما يتعلق بأزمة فيروس كورونا".

وأضاف البيان :"النادي عبر عن خيبة أمله للاعب".

وتوقف النشاط الكروي في بريطانيا حتى منتصف الشهر المقبل على ادنى تقدير بسبب جائحة كورونا.