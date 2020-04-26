بايرن يتوقع حسم تجديد عقد نوير

محمد اسماعيل - القاهرة - ميونخ- (د ب أ):

يتوقع حسن صالح حميدزيتش مدير الكرة بنادي بايرن ميونخ الألماني أن تكلل بالنجاح مساعي تجديد عقد حارس المرمى الدولي مانويل نوير.

وقال حميدزيتش لصحيفة "فيلت ام سونتاج" اليوم الأحد "أنا متفائل، لذا اتمنى أن نمدد عقد مانويل".

وبحسب صالح حميدزيتش فإن الخلافات الأخيرة بين نوير وبطل البوندسليجا تم "تسويتها داخليا".

وفي مقابلة صحفية جرت مؤخرا مع الصحيفة اشتكى نوير من افتقاده إلى التقدير المعنوي الذي كان يلقاه في الماضي، خلال عملية التفاوض مع إدارة النادي البافاري لتجديد عقده.

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وعبر حارس مرمى منتخب ألمانيا عن غضبه لتداول تفاصيل المحادثات بشأن تجديد عقده، عبر وسائل الإعلام.

وقال صالح حميدزيتش "مانويل يدرك أننا نقدره كثيرا، لعبت مع أوليفر كان، أعرف مدى أهمية الحراس من أصحاب الطراز العالمي بالنسبة للفريق، مانويل حارس من طراز عالمي ، إنه يحظى بقدر كبير من التقدير في نادينا".

وواجهت المفاوضات الدائرة بشأن تمديد عقد نوير إلى ما بعد صيف 2021 ، صعوبات كبيرة خاصة فيما يتعلق بمدة العقد وقيمته المالية.

ووفقا لصالح حميدزيتش فإن بايرن ميونخ يخطط لإبرام صفقات جديدة بعد ضم الكسندر نوبل حارس مرمى شالكه.

وقال مدير الكرة "نريد أن نعزز صفوف فريقنا بمواهب كبيرة من أوروبا وأيضا نود أن نتعاقد مع نجم دولي في ميونخ والذي من شأنه أن يرفع الإمكانيات في فريقنا ويساعد الفريق على تقديم كرة مربحة وجذابة للمشجعين".