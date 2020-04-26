حسام الزناتي: اختلف مع عامر حسين في أمر واحد فقط

كشف حسام الزناتي مدير إدارة المسابقات باتحاد الكرة، أنه يختلف مع عامر حسين رئيس لجنة المسابقات السابق، في أمر واحد فقط، خلال فترة تواجده في منصبه.

قال الزناتي في تصريحات تليفزيونية، إنه اختلف مع

عامر حسين في طريقة تعامله مع الإعلام، خاصة وأنه عندما تولى منصبه لا يفضل الظهور الإعلامي وهو ما سبب له بعض المشاكل.

وتابع أن عامر حسين تعرض للظلم بعد الانتقادات الكبيرة التي نالته من مسئولي الأندية، رغم أنه كان معذورًا لأن الأهلي والزمالك شاركا في 4 بطولات.

وواصل أنه غير صحيح بقاء الأهلي الموسم الماضي 50 يومًا دون لعب أي مباراة، مشيرًا إلى أن الأهلي كان يخوض لقاء كل 4 أيام.