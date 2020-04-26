كشف حسام الزناتي مدير إدارة المسابقات باتحاد الكرة، أنه يختلف مع عامر حسين رئيس لجنة المسابقات السابق، في أمر واحد فقط، خلال فترة تواجده في منصبه.
قال الزناتي في تصريحات تليفزيونية، إنه اختلف مععامر حسين في طريقة تعامله مع الإعلام، خاصة وأنه عندما تولى منصبه لا يفضل الظهور الإعلامي وهو ما سبب له بعض المشاكل.
وتابع أن عامر حسين تعرض للظلم بعد الانتقادات الكبيرة التي نالته من مسئولي الأندية، رغم أنه كان معذورًا لأن الأهلي والزمالك شاركا في 4 بطولات.
وواصل أنه غير صحيح بقاء الأهلي الموسم الماضي 50 يومًا دون لعب أي مباراة، مشيرًا إلى أن الأهلي كان يخوض لقاء كل 4 أيام.
كانت هذه تفاصيل خبر حسام الزناتي: اختلف مع عامر حسين في أمر واحد فقط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.