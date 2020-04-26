طلبت الأندية من اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، ضرورة تفعيل دور رابطة الأندية المحترفة الفترة المقبلة. الفترة المقبلة. وأكد مسؤولو اتحاد الكرة خلال اجتماعاتهم مع الاندية، أن دور الرابطة سيكون مفعل في الفترة المقبلة خاصة وأن اتحاد الكرة حريص على وجود الرابطة أسوة بالاتحادات الأوروبية. الاندية، أن دور الرابطة سيكون مفعل في الفترة المقبلة خاصة وأن اتحاد الكرة حريص على وجود الرابطة أسوة بالاتحادات الأوروبية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأندية تطالب اتحاد الكرة بتفعيل رابطة المحترفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.