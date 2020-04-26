العقود تمنع اتحاد الكرة من دعم أندية القسم الرابع

كشف مسؤولو اتحاد الكرة، عن سبب عدم دعم أندية القسم الرابع على غرار ما حدث مع القسم الثاني والثالث. الثاني والثالث. وأكد مسؤولو اتحاد الكرة أن أندية القسم الرابع لا ترتبط بعقود مع لاعبيها. عكس الوضع بالنسبة لأندية القسم الثاني والثالث. ترتبط بعقود مع لاعبيها. عكس الوضع بالنسبة لأندية القسم الثاني والثالث. كان اتحاد الكرة صرف ٥٠ ألف جنيه لكل ناد في القسم الثاني والثالث.

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