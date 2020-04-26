مدافع بنفيكا البرتغالي يشعل الصراع بين مانشستر سيتي وبرشلونة

دخل روبن دياز قلب دفاع فريق بنفيكا البرتغالي دائرة اهتمامات ناديي برشلونة الإسباني ومانشستر سيتي الانجليزي، تمهيداً لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وقالت صحيفة "ريكورد" البرتغالية، أن دياز يحظي بإعجاب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي والذي يبحث عن تدعيم خط دفاعه. وفي المقابل كشفت الصحيفة عن قيام خورخي مينديز وكيل أعمال اللاعب بعرضه علي مسئولي برشلونة الذي يبحث عن لاعب بدي للفرنسي اومتيتي. ويمتلك دياز شرطاً جزائياً في عقده بقيمة 100 مليون يورو.

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