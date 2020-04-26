طه إسماعيل: انتقلت من المصري للأهلي سنة 1957 بـ 30 جنيهًا

قال طه إسماعيل نجم فريق الكرة السابق بالنادي الأهلي أنه انتقل من المصري القاهري للأهلي مقابل 30 جنيها عام 1957 وكان مبلغا كبيرا في ذلك الوقت، مشيرا إلى أنه شارك مع الفريق فور انتقاله.
وأضاف أن صالح سليم منحه شارةالقيادة في أول لقاء له مع الفريق الأول على حسابه والنجوم الكبار ليمنحه الثقة وأنه تعلم الكثير من صالح سليم أثناء زمالته له في الفريق حيث كان هو ورفعت الفناجيلي سبب تصدره قائمة هدافي الأهلي.
وتابع بأن النمساوي فريتز طبق مع الأهلي طريقة لعب منتخب المجر في مونديال 1954 بينما طبق اليوغسلافي بروشيتش طريقة لعب البرازيل في مونديال 1958 و الأهلي كان أول من لعب بطريقة (4 – 2 – 4) في بداية الستينات.
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