يوفنتوس يرفض رحيل بونوتشي إلى مانشستر سيتي

استقرت إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي علي استمرار بونوتشي مع الفريق في الموسم المقبل، بعد تلقيه عرضاً من مانشستر سيتي الإنجليزي.

وقال موقع "كالتشيو ميركاتو" أن يوفنتوس يعتبر بونوتشي أحد العناصر الأساسية في الفريق ولا ينوي بيعه بنهاية الموسم الحالي، كما أن اللاعب ليس

لديه نية في الرحيل عن البيانكونيري في الوقت الحالي.

وكان الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي قد جدد اهتمامه بضم المدافع الإيطالي المخضرم في الميركاتو الصيفي المقبل.