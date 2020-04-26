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طه إسماعيل يكشف سر روح الفانلة الحمراء

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قال طه إسماعيل نجم فريق الكرة السابق بالنادي الأهلي أن حب الفوز متغلغل في نفوس لاعبي الأهلي منذ الصغر وهو سر روح الفانلة الحمراء التي تظهر في المواقف الصعبة.

وأضاف إسماعيل في تصريحات إعلامية لبرنامج ملعب ONTIME، صالح سليم كان يتمسك بمواقف الأهلي في الحق فقط

وهذا أيضا سبب عظمته لأنه لم يكن يجادل في الباطل ولم يترك حقا للأهلي مهما كلفه الأمر لافتا إلى أن من يفتقدون القيم والمبادئ هم من يشككون في وجودها بالأهلي.
وتابع: قضيت 63 سنة في الأهلي كلاعب ومدرب ورئيس لجنة التخطيط، وتركت كلية الهندسة من أجل الأهلي وطلبت من أمين شعير العمل في إحدى شركات عبود باشا فرفض وطلب مني إتمام تعليمي الجامعي وساعدني في دخول كلية التربية ، وهذا ما أشعرني بقيمة الأهلي وحرصه على مصلحة أبنائه.
 حيث عاصرت عدد كبير من رؤساء النادي الأهلي بداية من أحمد عبود وحتى الخطيب.
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