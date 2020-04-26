طه إسماعيل يكشف سر روح الفانلة الحمراء

قال طه إسماعيل نجم فريق الكرة السابق بالنادي الأهلي أن حب الفوز متغلغل في نفوس لاعبي الأهلي منذ الصغر وهو سر روح الفانلة الحمراء التي تظهر في المواقف الصعبة.

وأضاف إسماعيل في تصريحات إعلامية لبرنامج ملعب ONTIME، صالح سليم كان يتمسك بمواقف الأهلي في الحق فقط