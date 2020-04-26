طه إسماعيل: الأهلي يقدر كل من أعطى له في أي مجال

قال طه إسماعيل نجم فريق الكرة السابق بالنادي الأهلي، أن حرص جميع الأجيال على ذكر الرؤساء السابقين ورموز النادي من الأمور التربوية الراسخة في القلعة الحمراء لافتا إلى أن

الأهلي يقدر كل من أعطى له في أي مجال.

وتابع طه إسماعيل في تصريحات إعلامية لبرنامج ملعب ONTIME أن موسم الاستقالات من

الأندية انتهى مع انتقالي للأهلي عام 1957 وأنه من الصعب مقارنة أي ناد أخر بالأهلي على المستويات.وأتم بأن البعض يحاربون الأهلي بطريقة غير نظيفة حسدا على نجاحاته مؤكدا أن تماسك منظومة الأهلي كافٍ لمواجهة أي هجوم ضد النادي.