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كريم حافظ يكشف موقفه من الانضمام لمنتخب مصر

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قال كريم حافظ لاعب مالاتيا سبور التركي أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني لم يتواصل معي خلال الفترة الماضية من أجل التواجد ضمن صفوف المنتخب.

وأضاف لاعب المنتخب الوطني في تصريحات تليفزيونية أنه

يُقدم موسم مميز مع فريق وحصل على جائزة أفضل لاعب أمام جالاتا سراي ونال إشادة الجهاز الفني لفريقه ولكن لم يتواصل أحد معي من المنتخب الوطني للتواجد خلال الفترة القادمة قبل أزمة .

وتابع أثناء تواجده مع كوبر فقد الأمل في المشاركة لإعتماد المدير الفني على عناصر أخرى في مركز الظهير الأيسر رغم تواجدي وعندما شاركت في أحد المباريات في بطولة أفريقيا قدمت أداء مميز.

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