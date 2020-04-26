كريم حافظ يكشف كواليس مفاوضاته مع الأهلي

أكد كريم حافظ لاعب مالاتيا سبور التركي أنه أثناء تواجده في فرنسا بفريق لانس من سنة ونص تواصل معه مسؤلي النادي الأهلي لضمه في هذه الفترة ولكني

رفضت.

وأضاف لاعب المنتخب الوطني في تصريحات تليفزيونية أنه رفض فكرة العودة للدوري المصري من جديد واستمراره في الاحتراف مشيراً

إلى أن الأمور المادية لم تكن عائقاً في مفاوضات القلعة الحمراء نهائيا.

وتابع أن حلم الاحتراف وراء رفضه للعودة من جديد للدوري المصري، مؤكداً أنه لا زال هُناك الكثير ليقدمه في أوروبا من أجل التواجد بالمنتخب الوطني.