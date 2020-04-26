إيفرتون يتوعد مهاجمه مويس كين بعد إقامة حفل “ماجن” في منزله

أًصبح من المتوقع أن يفرض نادي إيفرتون الإنجليزي غرامة على مهاجمه “مويس كين” بخصم أسبوعين من أجره – 160 ألف جنيه إسترليني – بعد أن استضاف حفل في منزله وسط جائحة فيروس كورونا.

ونشر اللاعب الدولي الإيطالي مقطع الفيديو دون أي وعي، في مجموعة محادثة عبر سنابشات، والذي تم تسريبه إلى وسائل الإعلام، وبدورها الصحف الإنجليزية لم تكذب خبرًا ونشرت المقطع.

وبحسب ما ورد تضمن المقطع، وجود فتيات رقصن في أحضان اللاعب الأسمر، والذي انضم من صفوف يوفنتوس في الصيف الماضي مقابل 24 مليون يورو، كلاعب شاب يُعوّل عليه في المستقبل.

Advertisements

ووفقًا لصحيفة دايلي ستار، فإن إيفرتون سوف ينزل عقابًا “مُغلظًا” على كين، ويغرمه بخصم راتبه لمدة أسبوعين، والذي سيكون في حالته حوالي 160،000 جنيه إسترليني.

وجاء في بيان صدر الليلة الماضية من قبل التوفيز “شعر إيفرتون بالهلع عندما علم بحادث تجاهل فيه لاعب الفريق الأول توجيهات الحكومة وسياسة النادي فيما يتعلق بأزمة فيروسات كورونا .. وأعرب النادي بقوة عن خيبة أمله للاعب وأوضح أن مثل هذه الإجراءات غير مقبولة على الإطلاق”.

يذكر أن اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا سجل هدفاً واحدًا فقط في 26 مباراة تنافسية لإيفرتون، لذلك كان مرتبطًا بالعودة السريعة إلى الدوري الإيطالي وسط عروض من قبل إنتر أو روما أو نابولي.