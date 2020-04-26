رياضة | الجبلاية تطالب الأندية بتعهد قبل استئناف الدوري

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 01:22 مساءً - انت الان تقراء خبر الجبلاية تطالب الأندية بتعهد قبل استئناف الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشترط الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، على مسئولى أندية الدورى الممتاز، تقديم تعهد كتابي من أجل استكمال المسابقة المحلية خلال شهر يونيو المقبل.

وقام مسؤولو الجبلاية، بإجراء مشاورات مع الأندية من أجل تقديم تعهد كتابي بشأن تعقيم الملاعب واتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا داخل البلاد من أجل استئناف بطولة الدورى الممتاز.

ويشمل التعهد تعقيم الملاعب المنتظر أن تستضيف مباريات الدورى المحلى فى القاهرة للحفاظ على سلامة اللاعبين وعناصر المنظومة الرياضية.

وتتجه النية لدى الاتحاد المصري لكرة القدم بعودة مسابقة الدوري بعد عيد الفطر المبارك من خلال استئناف التدريبات لكل الأندية لمدة شهر قبل استكمال باقي مسابقة بطولة الدوري.