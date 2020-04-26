رياضة | العجان:"رحلت عن الزمالك بسبب الإصابة.. وطارق حامد هو الأفضل"

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 01:22 مساءً - انت الان تقراء خبر العجان:"رحلت عن الزمالك بسبب الإصابة.. وطارق حامد هو الأفضل" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث اللاعب السوري مؤيد العجان، الظهير الأيسر السابق لنادي الزمالك، عن سبب رحيله من صفوف الفارس الأبيض، خلال مداخلة له على قناة أون تايم سبورت 2 عبر نافذة برنامج جمهور التالتة، وقال:"رحلت عن الزمالك وتوجهت للعراق وأنا الآن في الدوري السوري".

وذكر العجان أن رحيله ما كان إلا للإصابة الطويلة التي تعرض لها، وهي قطع في الرباط الصليبي.

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وأكد اللاعب السوري أن أفضل لاعب في الزمالك هذا الموسم هو طارق حامد، من بعده أشرف بن شرقي وفرجاني ساسي، مضيفًا أنه على تواصل دائم مع لاعبي الزمالك، والأقرب إليه هو طارق حامد وجنش.

وأوضح الظهير الأيسر السوري أنه من المحتل أن يعود ثانية للدوري المصري، حيث هناك مفاوضات من جانب الإسماعيلي، ليعود من خلاله في الموسم المقبل، فيما أكد أن الفترة الحالية تشهد تجمد في المفاوضات بسبب عدم الاتفاق على بعض الأمور المالية.