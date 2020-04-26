رياضة | الفرق الأمريكية لكرة السلة تستعد لاستئناف التدريبات

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 01:22 مساءً - انت الان تقراء خبر الفرق الأمريكية لكرة السلة تستعد لاستئناف التدريبات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستعد الفرق المنافسة في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين للعودة للتدريبات قريباً، بعد فترة توقف طويلة، بسبب تفاقم أزمة فيروس كورونا المستجد.

نقلت صحيفة يو اس ايه توداي، اليوم الأحد، عن مصدر مطلع قوله أن فرق دوري كرة السلة الأمريكي ستستأنف التدريبات الجمعة المقبل في المدن والولايات التي خففت إجراءات العزل المنزلي.

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وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، نظراً لأن رابطة دوري كرة السلة لم تعلن عن الأمر، أنه سيتم فتح الملاعب فقط للعمل الفردي وليس الجماعي.

واستأنفت ولايتا تكساس وجورجيا الحياة الطبيعية بشكل نسبي مع استمرار إجراءات التباعد الاجتماعي، لكن أغلب الولايات الأمريكية لازالت تطبق إجراءات العزل المنزلي، بسبب جائحة كورونا مع نقص الفحوصات، وعدم التوصل لمصل للفيروس حتى الآن.

وتوقفت مباريات الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين منذ 11 مارس (آذار) الماضي بسبب وباء كورونا.