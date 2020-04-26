رياضة | رئيس دورتموند يوجه طلبا بشأن استكمال الدوري الألماني

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 01:22 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس دورتموند يوجه طلبا بشأن استكمال الدوري الألماني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند، هانز يواخيم فاتسكه، في استئناف موسم الدوري الألماني في أقرب وقت ممكن، على أن تقام المباريات دون جمهور.

توقف الدوري الألماني منذ منتصف الشهر الماضي بسبب جائحة كورونا.

وهناك مساعي لاستئناف "البوندسليغا" في مايو (أيار) المقبل وسط إجراءات احترازية مشددة، لكن هذه الخطوة لن تتم إلا بعد الحصول على الضوء الأخضر من الحكومة.

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وقال فاتسكه لمحطة سكاي تي في اليوم الأحد: "إذا لم نلعب في الأشهر القليلة المقبلة فإن "البوندسليغا" بأكملها ستتعرض للإنحدار، وبعدها لن تصبح على نفس الشكل الذي عرفناها به".

وأضاف: "بالتأكيد أدرك أن الكثير من الجماهير تقول أنه لن تكون هناك أجواء داخل الملعب، وهذا الأمر سينقل عبر شاشات التلفاز، بالتأكيد هذا أمر واضح، ولكن المسألة تتعلق بإنقاذ كرة القدم".

وتتبقى تسع جولات على نهاية موسم "البوندسليغا"، وبإقامة هذه المباريات سيتم رفع الحظر عن حوالي 300 مليون يورو (324 مليون دولار) من عائدات البث التليفزيوني.