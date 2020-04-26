رياضة | مودريتش يتلقى رسالة تحفيزية من كرواتيا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 01:22 مساءً - انت الان تقراء خبر مودريتش يتلقى رسالة تحفيزية من كرواتيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى اللاعب الكرواتي لوكا مودريتش لاعب فريق ريال مدريد الإسباني رسالة تحفيزية من بلاده خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تصريحات رئيس الاتحاد الكرواتي الأخيرة.

وقال ‏دافور سوكر رئيس الإتحاد الكرواتي لكرة القدم في تصريحات صحفية : "سيكون مودريتش في أفضل مستوى له، إنه قائدنا ولا يزال يلعب كرة قدم جيدة للغاية، وأظهر ذلك في مبارياته الأخيرة رفقة المنتخب ومع ريال مدريد".

وأضاف : "أنا متأكد من أنه سوف يكون قائدنا العام المقبل، وبنفس الطريقة التي فعل بها في روسيا ليصل بالمنتخب إلى المباراة النهائية".

وكان قد تعرض لوكا مودريتش للانتقادات بشكل كبير بشأن مستواه مع ريال مدريد هذا الموسم، وأشارت بعض التقارير إلى اقترابه من الرحيل عن صفوف النادي في الصيف.