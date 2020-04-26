رياضة | الزمالك يحسم موقف معروف وسيسيه

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 01:22 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يحسم موقف معروف وسيسيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على موقف الثنائي الأجنبي المعار معروف يوسف ورزاق سيسيه، خلال الموسم المقبل.

الزمالك كان قد أعار معروف يوسف إلى صفوف نادي المقاولون العرب قبل بداية الموسم الجاري، عقب انتهاء إعارة اللاعب النيجيري مع الشرطة العراقي.

كما كان قد قرر استمرار سيسيه مع الاتحاد السكندري ليقضي اللاعب الإيفواري موسمه الثاني على التوالي مع الاتحاد.

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ورفض مسؤولو نادي الزمالك فكرة بيعهما بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، معربين عن تمسكهم بتجديد إعارتهما، نظرا لصعوبة عودتهما من جديد إلى صفوف القلعة البيضاء خلال الموسم المقبل بسبب قرار اتحاد الكرة الخاص بتقليص عدد اللاعبين الأجانب، وذلك لإمكانية الحاجة إليهما مستقبلاً في ظل صغر سنهما.

جدير بالذكر أن أسامة فرحات وكيل أعمال معروف يوسف كان قد أوضح أن اللاعب النيجيري، يرفض إعارته في الموسم الجديد مرة أخرى ويتمسك بالرحيل النهائي حال عدم حاجة الزمالك لاستعادة خدماته.