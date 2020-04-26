رياضة | أول تحرك من ليفربول لضم مبابي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 01:22 مساءً - انت الان تقراء خبر أول تحرك من ليفربول لضم مبابي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت تقارير صحفية فرنسية، مفاجأة مدوية، بعدما كشفت أن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي اتخذ أول خطوة لخطف مهاجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وارتبط اسم مبابي بريال مدريد وليفربول في الأسابيع الأخيرة، حيث يرغب المدرب يورجن كلوب في جلب النجم الفرنسي لباريس سان جيرمان لخلافة ساديو ماني المرشح المحتمل لمغادرة ملعب أنفيلد.

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وذكر موقع ‘‘لو10 سبورت‘‘ الفرنسي، فإن كلوب مدرب ليفربول اتصل بوالد مبابي للتعبير عن اهتمامه بنجم باريس سان جيرمان، ولكن أيضًا للاستفسار عن نوايا ابنه في الصيف المقبل.

وتابع الموقع الفرنسي، أن نهج كلوب يشير بوضوح إلى نواياه تجاه مبابي، حيث إنه يريد ضمه بأي ثمن.

وسيكون من المستحيل تقريبًا أن يفرط باريس في مبابي بأقل من 200 مليون يورو.