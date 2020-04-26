رياضة | معلول يسخر من غريم الأهلي على طريقته.. "الجماهير بتحبني"

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 01:22 مساءً - انت الان تقراء خبر معلول يسخر من غريم الأهلي على طريقته.. "الجماهير بتحبني" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر الحساب الرسمي لنادي الأهلي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، تغريدة ساخرة من الغريم التقليدي الزمالك، عقب تصريحات معلول، حيث قال "إن جماهير الأهلي تحبه كثيرًا، وأنهم سينتقمون من مقدم البرنامج رامز جلال، لوقوعه ضحية للمقلب".

وقال معلول مازحًا ردًا على رغبة مقدم البرنامج، في الحصول على توقيعه للزمالك، أو تهديده بأحد الثعابين: "لا هات الثعبان أحسن.. لن أوقع للزمالك".

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ونشر الحساب الرسمي للأهلي على "تويتر" صورة لـ معلول، وكتب عليها: "احضروا له الثعبان حالا"، بينما نشرت صفحة النادي الرسمية على "فيسبوك" صورة لنجم الكرة التونسي، وكتبت عليها: "معلول في قلب كل أهلاوي".

ويشار أن معلول يتمتع بشعبية كبيرة، وتقدير كبير لدى جماهير القلعة الحمراء، في ظل المستويات الطيبة التي يقدمها بين صفوف الأهلي، منذ الانضمام إليه عام 2016.



