رياضة | فايلر يرفض التعاقد مع نجم دجلة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 01:22 مساءً - انت الان تقراء خبر فايلر يرفض التعاقد مع نجم دجلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رشح محمد عبدالعاطي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، للانضمام إلى صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وهو ما رفضه السويسري رينيه فايلر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حيث يرى أن القلعة الحمراء لا تحتاج إلى أي لاعبين هذا المركز.

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ويفضل رينيه فايلر تصعيد بعض اللاعبين المميزين من قطاع الناشئين بالإضافة إلى استعادة خدمات أكرم توفيق المعار إلى صفوف نادي الجونة، بداية الموسم المقبل.

بالإضافة إلى أن رفض فايلر يأتي بسبب جاهزية الثنائي محمد محمود وحمدى فتحى للتواجد مع الفريق الأول خلال الأيام المقبلة بعد شفائهم من الإصابة التى لحقت بهما وقيامهما بخوض تدريبات تأهيلية، مع تواجد الثنائي عمرو السولية وأليو ديانج.

جدير بالذكر أن محمد عبدالعاطي دخل حسابات نادي الزمالك في الفترة الأخيرة لضمه في الصيف المقبل.