رياضة | مارادونا يفاجئ جماهير نابولي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 01:22 مساءً - انت الان تقراء خبر مارادونا يفاجئ جماهير نابولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقر اللاعب الأرجنتيني السابق، والمدرب الحالي لخيمناسيا لا بلاتا، دييغو أرماندو مارادونا، بأنه يحافظ على علاقة رائعة مع جماهير النادي، التي أكد أنها تذكره بـ"شغف وإخلاص" مشجعي نابولي.

فيما يتعلق بالوضع الحالي الناجم عن العزلة الإجبارية المفروضة في الأرجنتين للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وما ترتب عليه من تعليق أنشطة كرة القدم، تخيل مارادونا المباراة الأولى بعد انتهاء هذا التوقف، وأكد سيكون الأمر كما لو أنك تلتقي بصديقتك بعد الابتعاد عنها لفترة طويلة، وتمنى أن يحدث ذلك قريباً.

وأضاف: "وضع غريب علينا أن نعيشه في هذا البلد وفي العالم، بالطبع أنا أتشوق للعودة إلى المدينة الرياضية للعمل مع لاعبي فريقي، رائحة العشب فريدة من نوعها".

وأكد بطل العالم مع الأرجنتين في عام 1986: "لن يكون الاقتصاد كما هو بعد كل هذا الوضع، وسيتعين على القادة العمل بجد للتغلب على هذا، ولحسن الحظ لدينا قادة عظماء في اتحاد كرة القدم الأرجنتيني، ليس لدي شك في أنهم سيأخذون أفضل قرارات لمساعدة كرة القدم".