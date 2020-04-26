رياضة | خلافات مرتضى منصور تمتد لقناة ناديه.. وهذا موقفه

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 01:22 مساءً - انت الان تقراء خبر خلافات مرتضى منصور تمتد لقناة ناديه.. وهذا موقفه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشبت مؤخرًا خلافات بين المستشار مرتضى منصور، رئيس الزمالك، وإدارة قناة ناديه، يرفض على إثرها إجراء أي مداخلات هاتفية مع أي برنامج بالقناة.

اتضح أن الخلاف الناشب بين مرتضى منصور، وإدارة القناة بسبب تعمد قطع الصوت أثناء مداخلاته الهاتفية في الكثير من الأوقات، خوفًا من خروجه عن النص حسب ما وصل إلى رئيس النادي.

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وأصبحت الأزمة أكثر حدة، بعد رفض إدارة القناة ظهور مرتضى منصور شخصيًا، على الهواء مباشرة، في إحدى الحلقات كان مقررًا لها الأربعاء الماضي، واشترطت الإدارة تسجيلها وإذاعتها، وذلك بعد مراجعتها كاملة و عمل مونتاج لها.

رفض رئيس الزمالك، هذا الأمر، ليقرر مقاطعة قناة النادي لحين إشعار آخر، وعدم إجراء أي مداخلات هاتفية، أو الظهور على شاشة قناة ناديه.

ويذكر أن هناك محاولات مستمرة من جانب طارق يحيى وخالد الغندور مقدما برنامج "زملكاوي" لإقناع مرتضى منصور، بالعدول عن قراره بمقاطعة القناة، وإجراء مداخلات هاتفية لتوضيح ما يرغب فيه من أمور.