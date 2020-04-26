رياضة | الأهلي يوجه طلباً جديداً لحسام عاشور

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 01:22 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يوجه طلباً جديداً لحسام عاشور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف النادي الأهلي منذ فترة عن قرار الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة المدرب السويسري رينيه فايلر، بشأن حسام عاشور، حيث وجه القلعة الحمراء الشكر له.

ويتساءل مسئولو الأهلي عن موقف اللاعب النهائي بخصوص مصيره فى الموسم المقبل سواء بالموافقة على طلبات النادي بالاعتزال فى نهاية الموسم أو خوض تجربة جديدة بالاستمرار في الملاعب.

جاء ذلك سعيا من الأهلي لغلق هذا الملف في أسرع وقت، بعد تأخر عاشور فى الرد على مطالب إدارة القلعة الحمراء بتحديد مصيره.

وكانت قد طالبته الإدارة بالاعتزال وإقامة مباراة اعتزال له بجانب عمله داخل النادى فى حالة أن قرر ذلك.