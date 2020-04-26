رياضة | فايلر يبحث عن "جناح" أجنبي لحصون القلعة الحمراء

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 01:22 مساءً - انت الان تقراء خبر فايلر يبحث عن "جناح" أجنبي لحصون القلعة الحمراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لنادي الأهلي، رغبته في ضم جناح أجنبي، بعد أن رفض الاقتراحات المحلية المطروحة عليه من لاعبي الدوري المصري، إذ يرى أن لاعب أجنبي في هذا المركز سيكون من الجيد.

وأوضح فايلر لإدارة الأهلي، أنه يحتاج "جناح" ذو مواصفات خاصة، أن يكون سريع يجيد اللعب في كل من الناحيتين اليمنى واليسرى، ويجيد التسديد من خارج منطقة الجزاء، وهو ما لم يجده في اللاعبين المحليين.

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ويضم الأهلي بين صفوفه أكثر من لاعب في هذا المركز، على رأسهم جونيور أجايي، وأحمد الشيخ ومحمود كهربا، وحسين الشحات ووليد سليمان بالإضافة إلى محمد شريف العائد من الإعارة.

وبدأ الأهلي في البحث عن المواصفات الخاصة التي طلبها فايلر في عنصره الجديد الذي ينوي إضافته للقلعة الحمراء، وتم عرض ملفات للاقتراحات المقدمة للاعبين الذين يجيدون في هذا المركز للتعاقد معه ليكون بديلًا لرمضان صبحي الذي تنتهي إعارته من هيدرسفيلد الإنجليزي بنهاية الموسم.