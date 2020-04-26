رياضة | نابولي يطرق الباب لضم بديل "كوليبالي" من برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 01:22 مساءً - انت الان تقراء خبر نابولي يطرق الباب لضم بديل "كوليبالي" من برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط نادي نابولي الإيطالي للتعاقد مع صامويل أومتيتي مدافع برشلونة الإسباني كبديل كاليدو كوليبالي في حالة رحيله.

ذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية عن أن نادي نابولي غير واثق من قدرته في الاحتفاظ بالمدافع السنغالي الدولي في الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن نابولي دخل في مفاوضات مع برشلونة من أجل معرفة صامويل أومتيتتي في الميركاتو الصيفي.