رياضة | الجبلاية يقرر صرف 50 ألف جنيه لأندية القسم الثاني والثالث

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 01:22 مساءً - انت الان تقراء خبر الجبلاية يقرر صرف 50 ألف جنيه لأندية القسم الثاني والثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر اتحاد الكرة، إنهاء اللغط الدائر بين أندية القسم الثاني والثالث حول قيمة مبلغ الدعم المقرر صرفه، والذي يقدر بـ 50 ألف جنيه، وتم الاتفاق على تقسيم المناطق للحصول على الدعم وتم إرسال كشوف بأسماء المناطق والأيام التي يتم الصرف فيها، حيث يشهد اليوم صرف الدعم لـ 16 ناديًا من الإسكندرية ودمنهور وبدر ورشيد ومحافظة جنوب سيناء.

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ويواصل اتحاد الكرة اليوم الأحد صرف مستحقات لأندية القسم الثاني والثالث بقيمة 50 ألف لكل نادي، وتقرر استبعاد مراكز الشباب من الدعم الذي تم صرفه بدءًا من اليوم، وأجلت اللجنة الخماسية صرف الشيكات لوقت لاحق.

وكانت قد ترددت أنباء عن حصول أندية القسم الثاني على 70 ألفًا، و 50 الفًا للثالث، و 30 ألفًا للرابع، قبل أن يصل مندوبو الأندية للجبلاية ويتأكدون من تخصيص شيكات متساوية لأندية القسمين الثاني والثالث بقيمة 50 ألف جنيه، بينما تم تأجيل تحديد شيكات القسم الرابع.