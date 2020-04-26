شكرا لقرائتكم خبر عن مدير لجنة المسابقات: عامر حسين تعرض للظلم كثيرًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حسام الزناتي، مدير لجنة المسابقات، بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن الحاج عامر حسين، رئيس اللجنة السابق، تعرض للظلم كثيرا خلال فترة توليه المنصب.

وقال الزناتي، خلال استضافته في قناة «أون تايم سبورت»: «بعد الفترة التي قضيتها في اللجنة أيقنت أن الحاج عامر حسين كان مظلوما في كثير من الانتقادات التي كانت توجه إليه.. الموسم الماضي كان صعبا جدا.. الأهلي والزمالك شاركا في 4 بطولات في موسم واحد، والاتحاد الأفريقي غير مواعيد مباريات الأهلي والزمالك فكيف لا يتم تغير مواعيد المباريات في الدوري المصري».

وأضاف: «الملاعب المصرية جيدة وعلى مستوى عال ولكن الأزمة تكمن في الصيانة التي لا تتم بشكل دوري مما يؤدي إلى عدم استضافة مباريات كثيرة عليها».