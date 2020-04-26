شكرا لقرائتكم خبر عن «كلوب» يقود أول تحرك من ليفربول للتعاقد مع «مبابي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اتصل المدير الفني الألماني لنادي ليفربول الإنجليزي، يورجن كلوب، بوالد اللاعب الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، من أجل استطلاع إمكانية التعاقد مع نجله في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويرتبط اللاعب صاحب الـ21 عامًا بالانتقال إلى ريال مدريد في الوقت الذي يحظى فيه باهتمام من الريدز، لتأتي مكالمة يورجن كلوب لوالده ووكيل أعماله ويلفريد مبابي كأول تحرك من أجل استطلاع إمكانية تغيير اللاعب لوجهته من مدريد إلى ليفربول، كما أشارت صحيفة Le10Sport الفرنسية.

وأكدت الصحيفة أن المفاوضات مع باريس سان جيرمان لن تكون سهلة إذ يرفض النادي الفرنسي التخلي عن نجمه المتزوج بكأس العالم مع منتخب بلاده بمبلغ يقل عن 200 مليون يورو.

كذلك سيتطلب التعاقد مع اللاعب الفرنسي تحمل النادي المشتري لراتبه الضخم والذي يبلغ 30 مليون يورو سنويًا، وهو ما سيجعل المفاوضات صعبة ومعقدة، خاصة بعد الانعكاسات الاقتصادية السلبية لأزمة كورونا على أندية كرة القدم في العالم.