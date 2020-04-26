شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس لا يفكر في بيع «دي ليخت» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لا يفكر نادي يوفنتوس الإيطالي في بيع مدافعه الهولندي ماتياس دي ليخت خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة رغم عدم تقديمه الأداء المنتظر منه خلال موسمه الأول في تورينو.

وأوضحت صحيفة «كوريري دي تورينو» الإيطالية أن اللاعب سيبقى في صفوف السيدة العجوز الموسم القادم، مؤكدة عدم صحة التقارير التي ربطته بالرحيل إلى إنجلترا أو إسبانيا.

وكانت تقارير قد أشارت إلى رغبة مانشستر يونايتد الإنجليزي في التعاقد مع الدولي الهولندي في الصيف بعد موسمه الصعب في إيطاليا، كما ربطته تقارير أخرى ببرشلونة الإسباني، والذي كان يسعى لضمه الصيف الماضي قبل أن يفضل اللاعب ارتداء قميص السيدة العجوز.

وكان «دي ليخت» قد أنضم إلى يوفنتوس مطلع الموسم الجاري قدمًا من أياكس الهولندي بعد قيادة الفريق للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا وكذلك التتويج بالدوري الهولندي.