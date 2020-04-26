شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس لا يفكر في بيع «دي ليخت» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لا يفكر نادي يوفنتوس الإيطالي في بيع مدافعه الهولندي ماتياس دي ليخت خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة رغم عدم تقديمه الأداء المنتظر منه خلال موسمه الأول في تورينو.
وأوضحت صحيفة «كوريري دي تورينو» الإيطالية أن اللاعب سيبقى في صفوف السيدة العجوز الموسم القادم، مؤكدة عدم صحة التقارير التي ربطته بالرحيل إلى إنجلترا أو إسبانيا.
وكانت تقارير قد أشارت إلى رغبة مانشستر يونايتد الإنجليزي في التعاقد مع الدولي الهولندي في الصيف بعد موسمه الصعب في إيطاليا، كما ربطته تقارير أخرى ببرشلونة الإسباني، والذي كان يسعى لضمه الصيف الماضي قبل أن يفضل اللاعب ارتداء قميص السيدة العجوز.
وكان «دي ليخت» قد أنضم إلى يوفنتوس مطلع الموسم الجاري قدمًا من أياكس الهولندي بعد قيادة الفريق للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا وكذلك التتويج بالدوري الهولندي.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
4,319
-
تعافي
1,114
-
وفيات
307
كانت هذه تفاصيل خبر يوفنتوس لا يفكر في بيع «دي ليخت» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.