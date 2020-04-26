توتنهام ينضم لسباق التعاقد مع لاعب برشلونة راكيتيتش

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 أبريل 2020

انضم نادي ​توتنهام الإنكليزي​ إلى أندية نابولي ويوفنتوس و​أتلتيكو مدري​د التي ترغب في الحصول على خدمات الكرواتي ​ايفان راكيتيتش​ لاعب خط وسط برشلونة الإسباني.

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ويتبقى لراكيتيتش ( 32 عام ) عامين في عقده مع برشلونة لكن في ظل عدم مشاركته باستمرار يدرس اللاعب الكرواتي ترك البلوغرانا.

وكشفت تقارير صحفية اسبانية أن البرتغالي ​جوزيه مورينيو​ المدير الفني للسبيرز يريد ضم راكيتيتش لتعويض انتقال ​كريستيان إريكسن​ لإنتر ميلان.

وصرح اللاعب الكرواتي أن مستقبله في برشلونة معقد لكنه ليس في عجلة من أمره ليقرر وجهته في الموسم المقبل حيث يضع سعادة عائلته أولاً وقبل اتخاذ القرار، وسينتظر لمعرفة كيف ومتى ينتهي الموسم والذي توقف بسبب تفشي وباء كورونا ثم سيقرر مصيره.