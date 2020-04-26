اوسفالدو: تمنيّت الموت قبل مونديال 2014 بسبب برانديلي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 أبريل 2020

كشف المهاجم الايطالي باولو دانييلي ​اوسفالدو​ عن خيبة امل كبيرة عاشها بعد عدم إستدعائه إلى بطولة كأس العالم 2014 في البرازيل من قبل المدرب تشيزاري برانديلي.



وفي تصريحات نشرها موقع غول الايطالي قال اوسفالدو: "لقد سجلت ستة إلى سبعة أهداف في التصفيات، حملت القميص رقم 10، علمت بعدم إستدعائي من الصحف وهذا الأمر الأسوا حيث لم يتصل بي ليبلغني بذلك، البعض قال أن برانديلي يفضّل لاعبين ايطاليين أصليين، لقد بيكت، وتمنيت الموت، كانت حالة سيئة جدا، كنت أستحق الإستدعاء للمونديال كدي روسي وبيرلو، هما أصدقائي ويعرفون كيف ألعب، أتمنى لبرانديلي حجرا صحيا في حفرة!".