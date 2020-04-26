شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توفان: أريد الإستمرار مع مارسيليا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 أبريل 2020 أكّد النجم الفرنسي ​فلوريان توفان​ رغبته في البقاء مع نادي ​مارسيليا​ الموسم المقبل، رغم الأخبار التي تربطه بالرحيل خلال الصيف المقبل إلى الدوري الايطالي في ظل إهتمام الإنتر وروما بالحصول على خدماته.

وقال توفان في تصريحات نشرها موقع كالتشيو ميركاتو: "لقد قاتلت من أجل أن اعود إلى الفريق بالمستوى الذي أريده وتسألوني إن كنت سأرحل؟ أنا على ما يُرام هنا، باقٍ في مارسيليا، هل تعلمون ماذا يمثّل النادي بالنسبة لي؟ كيف لي ان اغادر في الموسم المقبل سوف نلعب بدوري أبطال أوروبا".

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