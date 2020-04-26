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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بلعمري وأنسيلمو يقتربان من الاهلي السعودي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 أبريل 2020
يسعى فلادان ميلوجيفيتش مدرب الأهلي السعودي الى تعزيز صفوف فريقه بصفقات مميزة من اللاعبين الذين تألقوا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالاضافة لدخوله السباق على ضم الغاني كاليب إكوبان لاعب طرابزون سبور التركي المطلوب من عدة أندية .
وكشفت صحيفة البلاد السعودية ان فلادان ينوي ضم الجزائري جمال بلعمري من نادي الشباب لتعزيز خط الدفاع والبرازيلي أنسيلمو دي مورايس لاعب الوحدة بالإضافة الى المهاجم الغاني إكوبان.
وكان انسيلمو طالب موكله بفسخ العقد الذي يربطه مع الوحدة دون ذكر الاسباب بينما المهاجم الغاني إكوبان البالغ من العمر 26 عاما فيريد مدرب الأهلي ضمه ليكون بديلا للمهاجم عمر السومة الذي بدات تؤثر الإصابات على مستواه في الفترة الأخيرة.
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