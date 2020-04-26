بلعمري وأنسيلمو يقتربان من الاهلي السعودي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 أبريل 2020 يسعى ​فلادان ميلوجيفيتش​ مدرب ​الأهلي السعودي​ الى تعزيز صفوف فريقه بصفقات مميزة من اللاعبين الذين تألقوا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالاضافة لدخوله السباق على ضم الغاني ​كاليب إكوبان​ لاعب طرابزون سبور التركي المطلوب من عدة أندية .

وكشفت صحيفة البلاد ​السعودية​ ان فلادان ينوي ضم الجزائري ​جمال بلعمري​ من نادي ​الشباب​ لتعزيز خط الدفاع والبرازيلي ​أنسيلمو دي مورايس​ لاعب الوحدة بالإضافة الى المهاجم الغاني إكوبان. وكان انسيلمو طالب موكله بفسخ العقد الذي يربطه مع الوحدة دون ذكر الاسباب بينما المهاجم الغاني إكوبان البالغ من العمر 26 عاما فيريد مدرب الأهلي ضمه ليكون بديلا للمهاجم عمر السومة الذي بدات تؤثر الإصابات على مستواه في الفترة الأخيرة.

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