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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خمسة لاعبين يشكلون حلا ليوفنتوس لإستعادة بوغبا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 أبريل 2020
كشفت صحيفة توتو سبورت الايطالية أن نادي يوفنتوس وضع خطته للتعاقد مع النجم الفرنسي بول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد وإعادته إلى ملعب أليانز ستاديوم.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ النادي الايطالي وضع إسم خمسة لاعبين قد يستخدم واحد منهم لمبادلته مع اليونايتد مقابل ضمّ بوغبا، وهم: ميراليم بيانيتش – أليكس ساندرو – أدريان رابيو – أرون رامسي – دوغلاس كوستا.
ومن المرجح ان يرحل بوغبا عن صفوف الشياطين الحمر في الميركاتو الصيفي المقبل، ويُعتبر هدفا في الوقت نفسه لأندية باريس سان جيرمان، ريال مدريد والانتر
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