خمسة لاعبين يشكلون حلا ليوفنتوس لإستعادة بوغبا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 أبريل 2020

كشفت صحيفة توتو سبورت الايطالية أن نادي ​يوفنتوس​ وضع خطته للتعاقد مع النجم الفرنسي ​بول بوغبا​ لاعب ​مانشستر يونايتد​ وإعادته إلى ملعب أليانز ستاديوم.



وأشارت الصحيفة إلى أنّ النادي الايطالي وضع إسم خمسة لاعبين قد يستخدم واحد منهم لمبادلته مع اليونايتد مقابل ضمّ بوغبا، وهم: ميراليم بيانيتش – أليكس ساندرو – أدريان رابيو – أرون رامسي – دوغلاس كوستا.

ومن المرجح ان يرحل بوغبا عن صفوف الشياطين الحمر في الميركاتو الصيفي المقبل، ويُعتبر هدفا في الوقت نفسه لأندية باريس سان جيرمان، ريال مدريد والانتر