فايلر يدرس العديد من السير الذاتية لاختيار أخصائى تأهيل إصابات

جدة - عمرو شويل حصل السويسري رينيه فايلر المدير الفني النادي الأهلي على عدد كبير من السير الذاتية لأكثر من أخصائي تأهيل إصابات للتعاقد مع أحدهم وضمّه للجهاز الفني للفريق خلال الفترة المقبلة بناءً على طلب رينيه فايلر.

ويفاضل مسئولو الأهلي بالتنسيق مع المدرب السويسري بين عدد من أخصائي التأهيل من أجل اختيار أحدهم من لضمّه إلي الجهاز الفني بعدما أوصى المدرب السويسري مؤخراً بضرورة ضم أخصائى تأهيل إصابات للجهاز الفنى للموسم المقبل، بعدما لاحظ أن هذا العنصر مطلوب بشكل مهم فى الجهاز الفنى للفريق، ويتطلع المدرب السويسرى لضم أخصائى تأهيل إصابات صاحب قدرات عالية فى هذا التخصص حتى يساعد على تعافى المُصابين فى الفريق بشكل سريع وسليم 100%.

ويرى فايلر أن الأهلى عانى كثيراً من "لعنة" الإصابات خلال الفترة الماضية، وخسر جهود أكثر من لاعب مؤثر، أمثال حمدى فتحى ومحمد محمود وسعد سمير ومعهم كريم نيدفيد، وما زاد الأمور تعقيداً أن عدم التأهيل السليم كان سبباً فى تأخير عودة بعض المصابين للتدريبات أمثال كريم نيدفيد وكذلك رمضان صبحي.

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ويتفاوض فايلر مع الأهلى حالياً لتجديد عقده مع النادى وتسير المفاوضات بشكل جيد بين الطرفين، وهناك اتفاق بين الإدارة الأهلاوية ورينيه فايلر على التجديد، فالمفاوضات تسير فى طريق جيد، حيث اتفق الطرفان تقريباً على التجديد لكن الحسم الرسمى لم يُعلن لعدة أمور، فى مقدمتها الظروف الحالية وتوقف الدورى بسبب انتشار فيروس "كورونا".

ويُرحّب المدرب السويسرى بتجديد عقده مع النادى لكن عدم وضوح الرؤية بشأن استئناف النشاط الرياضى المُجمّد فى العالم كله حالياً بسبب وباء "كورونا"، ساهم فى تأجيل خطوة إعلان تجديد عقده حيث يرغب فايلر فى استطلاع رأى زوجته التى تقيم فى سويسرا بشأن التجديد، لأن هذا القرار سيتطلب منها الحضور إلى القاهرة والإقامة فيها، وهو ما سيحسمه المدير الفنى عندما يتشاور مع زوجته ويلتقى بها ولكن بعد رفع الحظر عن الطيران والسفر لها أو حضورها إلى القاهرة من أجل مناقشة هذه النقطة، وقد يتم حسمها "هاتفياً" إذا زادت فترة حظر الطيران ولم يلتق فايلر زوجته.

واستقر الأهلى على رفع راتب رينيه فايلر ومعه جهازه المعاون المكوّن من ديفيد سيزار المدرب العام وميشيل يانكون مدرب حراس المرمى وتوماس بينكيللى مدرب أحمال من 185 ألف دولار إلى 200 ألف دولار شهرياً فى الموسم المقبل.