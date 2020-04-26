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الأهلى يبحث مع مسئولى الدفاع الحسنى المغربى أزمة مستحقات إعارة أزارو

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جدة - عمرو شويل يبحث مسئولو النادي الأهلي مع نظراؤهم في الدفاع الحسني الجديدي المغربي مستحقات الأخير لدى الأول نظير إعارة وليد أزارو من الأهلي للأتفاق السعودي حيث رحل المهاجم المغربي من الأهلي لنادي الإتفاق في يناير الماضي لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة.

 

وطلب نادي الدفاع الحسني الجديدي من الأهلي الحصول علي نسبة ٢٠ ٪ من نسبة إعارة وليد أزارو للسعودية وفقا لما هو موجود في البند الخامس في عقد إنتقال اللاعب من النادي المغربي للأهلي قبل عدة مواسم.

 

وأنتقل أزارو صاحب الـ24 عامًا إلى الأهلي في صيف 2017 قادمًا من فريق الدفاع الحسني الجديدي في صفقة قدرت ما يقرب من مليون و400 ألف دولار.

 

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واستطاع المهاجم المغربي على الصعيد الفردي أن يحصل على لقب هداف برصيد 18 هدف في موسم (2017 – 2018)، كما حصل على ثلاثة ألقاب محلية بواقع الدوري المصري مرتين والسوبر المصري مرة واحدة.

 

وقال مصدر في الأهلي ، أن الأهلي سيدفع نسبة الـ20 % للدفاع الحسني الجديدي في غضون الفترة القليلة المقبلة لأن هذا مدوّن في العقد الموقع بين الطرفين ، موضحاً أن الأمر بسيط ولا يُمثل مشكلة.

 

وأوضح المصدر أن النادي المغربي يستحق له  40 أو 50 ألف دولار لدى الأهلي تمثل 20 % من قمية إعارة آزارو للدوري السعودي وسيتم دفع هذا المبلغ قريباً خاصة وأن الاهلي مُلتزم تماماً بدفع أي مستحقات لأي جهة في إطار حرصه على الإلتزام بالعقود.

 

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