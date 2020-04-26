شكرا لقرائتكم الأهلى يبحث مع مسئولى الدفاع الحسنى المغربى أزمة مستحقات إعارة أزارو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وطلب نادي الدفاع الحسني الجديدي من الأهلي الحصول علي نسبة ٢٠ ٪ من نسبة إعارة وليد أزارو للسعودية وفقا لما هو موجود في البند الخامس في عقد إنتقال اللاعب من النادي المغربي للأهلي قبل عدة مواسم.
وأنتقل أزارو صاحب الـ24 عامًا إلى الأهلي في صيف 2017 قادمًا من فريق الدفاع الحسني الجديدي في صفقة قدرت ما يقرب من مليون و400 ألف دولار.
واستطاع المهاجم المغربي على الصعيد الفردي أن يحصل على لقب هداف الدوري المصري برصيد 18 هدف في موسم (2017 – 2018)، كما حصل على ثلاثة ألقاب محلية بواقع الدوري المصري مرتين والسوبر المصري مرة واحدة.
وقال مصدر في الأهلي ، أن الأهلي سيدفع نسبة الـ20 % للدفاع الحسني الجديدي في غضون الفترة القليلة المقبلة لأن هذا مدوّن في العقد الموقع بين الطرفين ، موضحاً أن الأمر بسيط ولا يُمثل مشكلة.
وأوضح المصدر أن النادي المغربي يستحق له 40 أو 50 ألف دولار لدى الأهلي تمثل 20 % من قمية إعارة آزارو للدوري السعودي وسيتم دفع هذا المبلغ قريباً خاصة وأن الاهلي مُلتزم تماماً بدفع أي مستحقات لأي جهة في إطار حرصه على الإلتزام بالعقود.
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