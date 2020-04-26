شكرا لقرائتكم زى النهاردة .. الزمالك يكسر حاجز الخوف أمام الأهلى فى الدورى بعد 3990 يوم من الخسارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فى مثل يومنا هذا من عام 2018 حقق فريق الزمالك أول فوز له على غريمه التقليدي الأهلي في بطولة الدوري الممتاز، للمرة الأولى منذ 11 عاما كاملة من الخسارة، وذلك عقب فوزه بهدفين مقابل هدف في ختام منافسات الدوري الممتاز.

ولم ينجح الزمالك في تحقيق الفوز على الأهلي في بطولة الدوري الممتاز منذ الفوز 2-0 بهدفي تامر عبد الحميد وجمال حمزة يوم 21 مايو 2007 دون تحقيق أي فوز على الأهلي في الدوري، باجمالي 3990 يوما حتى الـ26 من إبريل لعام 2018 الماضى .