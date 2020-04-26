بيراميدز يرفض رحيل دونجا للزمالك

جدة - عمرو شويل رفض مسئولو بيراميدز رحيل نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق للزمالك في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما فشل الطرفان في تقريب وجهات النظر بشان الصفقة التبادلية بين الناديين والمنتظر اتمامها في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث كشف مصدر داخل بيراميدز ان المفاوضات بين الناديين تشهد حاليا مرحلة من التجميد بعدما رفض مسئولو بيراميدز دخول نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق في الصفقة، وإعلان بقاء دونجا لموسم جديد في بيراميدز وهو ما رفضه الزمالك في ظل رغبته في التعاقد مع دونجا لتدعيم خط الوسط.

كما حددت إدارة بيراميدز سعر كل لاعب من لاعبي الفريق الذين طلبهم الزمالك تمهيدا لتحويل التعاون بين الناديين في الصفقات من تبادلية الي عملية بيع وشراء نقدا بعد توقف مفاضوات الصفقات التبادلية.

ويرغب الزمالك في التعاقد مع نبيل عماد دونجا واحمد ايمن منصور وعمر جابر او رجب بكار من بيراميدز لتدعيم الجبهة اليمني وخط الوسط والدفاع في الفريق الأبيض استعدادا للموسم الجديد.

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في سياق مختلف رفض الإيفواري رزاق سيسيه، لاعب الاتحاد السكندري والمعار هذا الموسم من الزمالك ، مناقشة جميع العروض المحلية التي تلقاها مؤخرا انتظارا لموقف الزمالك في الموسم المقبل.

وكشف مصدر مقرب من اللاعب انه يرفض الانتقال لاي نادي مصري في حالة رحيله عن الزمالك سوى الاتحاد السكندري، او الاحتراف خارج مصر.

من ناحية اخري يحرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك علي متابعة تنفيذ لاعبي الفريق للبرنامج التدريبي المكلفين به خلال شهر رمضان الجاري، وذلك لضمان تحقيق اللاعبين اكبر استفادة من البرنامج خلال فترة التوقف الحالية بسبب فيروس كورونا المنتشر.