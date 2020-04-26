شكرا لقرائتكم أرسنال يسمح للاعبيه بالعودة إلى مركز التدريبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم يوم السبت السماح للاعبيه بالعودة إلى مركز التدريبات اعتبارا من الأسبوع المقبل، مؤكدا أن ذلك سيتم عبر الاحترام الصارم للتوجيهات الصحية الهادفة إلى مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد بما فيها التباعد الاجتماعي.

وقال متحدث باسم النادي اللندني "سيسمح للاعبين بدخول ملاعب مركز التدريبات لندن كولناي الأسبوع المقبل"، لكنه أضاف "سيظل دخولها محدودا ومُدارًا بعناية وسيتم الحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي في جميع الأوقات".

وتابع "ستبقى جميع مباني كولني مغلقة. سيصل اللاعبون بمفردهم ويقومون بتدريباتهم الفردية ثم يعودون إلى منازلهم".

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وأصبح أرسنال هذا الأسبوع أول فريق في الدوري الإنجليزي الممتاز يتوصل إلى اتفاق مع لاعبيه من أجل تخفيض رواتبهم حيث وافق نجومه ومدربه الإسباني ميكل أرتيتا على تخفيضها بنسبة 12.5 في المئة.

وأوضح النادي اللندني أن هذا التخفيض سيكون ساري المفعول اعتبارا من أبريل الحالي، حتى لو "أنه يجب تسوية الوثائق التعاقدية في الأيام المقبلة". لكنه أكد أن اللاعبين ستكون لديهم إمكانية استعادة الأموال التي سيتخلون عنها من خلال "تحقيق أهداف معينة في المواسم المقبلة".

وكشفت وسائل الإعلام الإنجليزية في الأيام الأخيرة أن اللاعبين وافقوا على تخفيض الرواتب فقط مقابل ضمان استرداد الأموال والمكافأة الإضافية المقدرة قيمتها بـ100 ألف جنيه استرليني لكل لاعب إذا تأهلوا إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت أنهم إذا تأهلوا إلى مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" فسيتم تقليص قيمة خفض الرواتب إلى 7،5 بالمئة. وأعلنت صحيفة "التايمز" يوم السبت أن رابطة الدوري الإجكليزي تخطط لاستئناف الموسم الموقوف منذ أسابيع عدة بسبب فيروس كوفيد-19، في الثامن من يونيو المقبل وبدون جمهور.