شكرا لقرائتكم خبر عن الريشة الطائرة يلتزم باستمرار العمل 4 ساعات فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف هشام التهامى، رئيس اتحاد الريشة الطائرة، عن استمرار تقليل عدد ساعات عمل موظفى الاتحاد إلى 4 ساعات فقط خلال حظر فيروس كورونا فى شهر رمضان الكريم .

وأكد التهامى حرصه على تطبيق ذلك من أجل سلامة الموظفين، خاصة فى ظل عدم وجود أى أنشطة فى الاتحاد حاليا نظرا لتعليق النشاط .

وأضاف التهامى، أن العمل فى الاتحاد أصبح خلال الفترة من 12 وحتى 4 عصرا يومى الاثنين والأربعاء فقط .

كما أعلن مسبقا مجلس إدارة اتحاد الريشة الطائرة برئاسة هشام التهامي، مد تعليق نشاط اللعبة حتى نهاية أبريل الجاري.

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من جهته أكد هشام التهامى أنه ملتزم تماما بالإجراءات الاحترازية للدولة، ولم يتم فرض أى قرار بعودة النشاط إلا بقرار من الدولة من أجل الحفاظ على سلامة اللاعبين والمواطنين.

وجاء هذا القرار تمشيًا مع القرارات الصادرة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء باستمرار فرض الحظر على حركة المواطنين لمدة أسبوعين جديدين.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء مد حظر حركة المواطنين، واستمرار حظر التجول من الساعة التاسعة مساء بدلا من الثامنة وحتى السادسة صباحا فى شهر رمضان، مع استمرار كل الإجراءات التى اتخذتها الحكومة مسبقا.