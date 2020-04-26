شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضى تدعو للمساهمة في التوعية ونبذ التعصب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضى، برئاسة الإعلامى الكبير فهمى عمر، التابعة للمجلس الأعلى للإعلام، وسائل الإعلام المصرية المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية للمساهمة فى التوعية بالأحجار الصحية المتمثلة بفيروس كورونا كوفيد ١٩ ،ومساعدة الحكومة فى تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة الفيروس مثمرة شعبية نجوم الرياضة وحب الجماهير لهم.

وكانت اللجنة عقدت جلستها عبر تقنية الاتصال الرقمى واستعرضت تقارير الرصد التى أكدت أن الإعلام الرياضى لايزال بعيدا عن مواكبة الحدث العام الذى فرض نفسه على مصر والعالم كله، وأنه لم يقم بالدور المطلوب تجاه المجتمع من خلال استغلال شعبية نجومه وهو ماتم رصده والتوقف عنده فى الاجتماع السابق المنعقد فى الاول من أبريل الجاري

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وتوقف الاجتماع عند المسلك الذى انتهجه الإعلام الرياضى منذ فترة واستمر فيه بمناقشة قضايا تحث على الفتنة والنبش فى الماضى والاساءة الى الرموز عليها ومنهم من هم الان فى عداد الأموات وتساءلت اللجنة فى بيانها الذى رفعته للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى الكبير مكرم محمد أحمد عن جدوى هذه المناقشات وما هى القيمة المضافة أخلاقيا ورياضيا من هذه الممارسات فى وقت نحتاج فيه آل اعلام هادف مستنير لايشعل نار التعصب خاصة عند صغار المشجعين

وأهابت اللجنة بوسائل الإعلام تقديم مبادرات مستمرة لمواجهة الآثار الاجتماعية السلبية أسوة

بما قامت وسائل الإعلام الأفريقية والدولية تستعرض الدور الإيجابى والمجتمعى لنجوم الرياضة مع أوطانهم واستثمار المبادرات التى بدأها بعض لاعبى الأهلى والزمالك فى هذا المجال والبناء عليها