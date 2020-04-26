شكرا لقرائتكم خبر عن هاني سعيد يستعين بالترفيه الرياضي لتسلية وقته في رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعان هاني سعيد، نجم دفاع نادي الزمالك السابق ومنتخب مصر، بالألعاب الرياضية الترفيهية لتسلية وقته فى نهار رمضان، خلال توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

ونشر هاني سعيد فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام، خلال قيامه باللعب بالكرة مع عدد من أصدقائه خلال نهار رمضان.

وعبر هانى سعيد، المدير الرياضى لنادى بيراميدز، عن سعادته الغامرة بتعاقد النادى مع أحمد فتحى ظهير أيمن الأهلى ومنتخب مصر، فى صفقة انتقال حر، مؤكدا أن الجوكر يعتبر إضافة هائلة للفريق فى الفترة المقبلة.

وقال سعيد إن وجود فتحى فى نادى بيراميدز أمر رائع، وإنه إضافة بالفعل لأى مكان يتواجد فيه، خاصة فى ظل خبراته الهائلة وقدرته على اللعب فى أكثر من مركز داخل الملعب، موضحا أن الكل يعلم مدى أهمية صفقة بحجم أحمد فتحى وكان دائما اللاعب الأهم والأفضل فى الأندية التى لعب فى صفوفها وكذلك فى منتخب مصر.

وأوضح المدير الرياضى لبيراميز أنه على المستوى الشخصى لعب كثيرًا مع أحمد فتحى سواء فى الإسماعيلى أو منتخب مصر، ويعلم جيدا قيمة هذا اللاعب ومدى أهمية التعاقد معه وسيكون عنصرا فاعلا ومهما فى صفوف بيراميدز الساعى للمنافسة على كل البطولات.

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وشدد هانى سعيد على أنه يتمنى التوفيق لأحمد فتحي مع بيراميدز وأن يساعد الفريق على تحقيق طموحه وخطط النادى المعقودة عليه وهو وجميع النجوم الذين يضمهم بيراميدز. فتحى الشهير بلقب "جوكر الكرة المصرية" يعتبر واحدا من أهم لاعبى كرة القدم فى مصر طوال التاريخ كونه خاض 132 مباراة دولية بقميص المنتخب المصرى الأول منذ عام 2002 وأحد أصغر من مثل مصر دوليا.

ويمتلك النجم الكبير سجلا حافلا من البطولات، بحصده لقب الدورى المصرى 10 مرات، وحقق لقب الكأس مرة واحدة، وكأس السوبر المصرى 3 مرات، ولقب دورى أبطال أفريقيا 3 مرات، وكأس السوبر الأفريقى مرتين، وعلى المستوى الدولى حقق لقب كأس الأمم الأفريقية مع المنتخب المصرى 3 مرات، كما حقق لقب كأس أفريقيا للشباب تحت 20 سن