شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مكاسب فنية للأهلى من تجديد عقد فايلر.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبحت إدارة النادى الأهلى على بعد خطورة من تجديد عقد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الكروى بالنادى، والذى يحقق مكاسب متعددة للمارد الأحمر تضمن بقاء الفريق على القمة لسنوات طويلة، وذلك بعدما نال المدرب ثقة الجماهير فى سنة أولى تدريب بالدورى المصرى.

ويرصد موقع "سوبر كورة" 4 مكاسب للأهلى من تجديد عقد فايلر، وفى مقدمتها رغبة الإدارة الحمراء فى تحقيق مزيد من الاستقرار الفنى الذى يعيشه الفريق منذ قدوم المدرب السويسري، حيث ترى إدارة الأهلى أن تجربة فايلر مع الفريق جيدة حتى الآن، فالمدرب تولّى تدريب الفريق فى سبتمبر الماضى وحصد معه السوبر المحلى (نسخة 2019 ) على حساب الزمالك ويعتلى قمة الدورى حالياً بعد 17 مباراة فاز فى 16 منها وتعادل مرة وحيدة، كما صعد بالفريق لنصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

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ورغم تجميد النشاط الرياضى فى العالم كله جراء جائحة كورونا، إلا أن ملايين الأهلاوية يستفسرون دائماً عن تجديد عقد فايلر لرغبة الجماهير فى بقاء المدرب مع الفريق بسبب نجاحه فى مهمته قبل تجميد النشاط الرياضي.

المفاوضات الخاصة بالتجديد بين فايلر وإدارة الأهلى تسير بشكل جيد، حيث اتفق الطرفان تقريباً على التجديد لكن الحسم الرسمى لم يُعلن لعدة أمور، فى مقدمتها الظروف الحالية وتوقف الدورى بسبب انتشار فيروس "كورونا"، وهذا ما كشف عنه شريف فؤاد المتحدث باسم مجلس إدارة النادى منذ أيام، وقال إن هذا الأمر محسوم، وهناك اتفاق على التجديد وسيتم حسم هذا الملف خلال الفترة القليلة المقبلة.

وبعد المستوى المميز الذى قدمه فايلر مع الأهلى محليا وقاريا، استقر الاهلى على رفع راتب رينيه فايلر ومعه جهازه المعاون المكوّن من ديفيد سيزار المدرب العام وميشيل يانكون مدرب حراس المرمى وتوماس بينكيللى مدرب أحمال من 185 ألف دولار إلى 200 ألف دولار شهرياً فى الموسم المقبل.