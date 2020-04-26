شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. بادجي يؤدى تدريبات الجرى على المشاية للحفاظ على لياقته فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعان أليو بادجي، مهاجم النادي الأهلي، بالمشاية الكهربائية لأداء التدريبات المنزلية والحفاظ على لياقته البدنية في شهر رمضان، وذلك في ظل توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد. ونشر بادجي فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام خلال أدائه تدريبات الجري.

وقال بادجي، فى تصريحات نقلتها صحيفة البطولة المغربية نقلا عن موقع "فوت سنغال"، "رحيلي عن الأهلي؟ لا أعلم شيئًا عن الموضوع، أتدرب بشكل طبيعى ويربطني عقد بالنادي وكل شيء يسير على ما يرام فى الوقت الحالي، هدفى هو اللعب فى نادٍ أوروبي كبير، لكننى مازلت لاعبًا في الأهلي أريد صناعة التاريخ فى هذا النادي، وجعل جماهيره فخورة بي هذا كل ما في رأسي، وسنرى كيف ستتطور الأمور".

وأضاف بادجى عن علاقته بمدرب الأهلي، "فايلر تحدث معى وشرح لى كيفية اندماجي مع الفريق بمنحي فرصة المشاركة بشكل تدريجي، وبالفعل بدأت ألعب مع الفريق قبل فترة توقف جميع المسابقات، أحتاج لبعض الوقت لإظهار إمكانياتي مع الأهلي، نتصدر الآن بطولة الدوري، كما تأهلنا إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وهدفنا هو الفوز بجميع البطولات هذا العام".

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يذكر أن الأهلي المصري سيواجه الوداد الرياضي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تأجيل موعد المباراتين اللتين ستجمعان بينهما إلى موعد لاحق بسبب "فيروس كورونا".