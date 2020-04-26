شكرا لقرائتكم خبر عن "بالمصحف والفانوس".. أجوء رمضانية فى منزل تريزيجيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر محمود حسن تريزيجيه، نجم منتخب مصر المحترف فى صفوف أستون فيلا الإنجليزي، صوراً عبر حسابه الشخصي على إنستجرم، حيث واصل النجم المصري تدريباته الصباحية للحفاظ على لياقته البدنية فى ظل توقف النشاط الرياضي فى العديد من دول العالم بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

كما نشر تريزيجيه صورة أخرى من داخل منزله، ظهرت فيها الأجوء الرمضانية احتفالا بشهر رمضان المبارك، بوجود المصحف وفانوس رمضان.



تريزيجية



منزل تريزيجية

وأعلن نادى أستون فيلا الإنجليزي، الذى يضم بين صفوفه الثنائي المصرى محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدى، السبت، توصله لاتفاق مع اللاعبين والمدربين لتأجيل 25% من رواتبهم للأشهر الأربعة المقبلة.

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وأصدر نادى أستون فيلا بيانا، عبر حسابه الرسمى بموقع "تويتر" قال فيه، "اتفق لاعبو أستون فيلا والمدربون والإدارة العليا على تأجيل الأجور بنسبة 25% للأشهر الأربعة المقبلة لمساعدة النادي ماليا خلال جائحة فيروس كورونا المستجد".

وقال كريستيان بورسلو، الرئيس التنفيذى للفيلانز، فى البيان الصادر: "إن الإجراءات ستمكن النادي من الاحتفاظ بجميع الموظفين من غير كرة القدم، بما في ذلك العاملين بدوام جزئي برواتب كاملة طوال فترة الإغلاق". وأضاف بورسلو: "يسرنى أن أعلن اليوم تدابير لحماية سبل عيش موظفينا وأسرهم".

واتجهت العديد من أندية العالم، إلى تخفيض الرواتب، من أجل مواجهة الآثار الإقتصادية، المترتبة على توقف النشاط الرياضى، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 82 نقطة، متفوقا بفارق 25 نقطة عن أقرب منافسيه فريق مانشستر سيتي، الوصيف برصيد 57 نقطة، بعد مرور 29 جولة، وقبل التوقف الحالى بسبب تفشى فيروس كورونا.