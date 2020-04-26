الامارات | صحيفة أرجنتينية: أروابارينا مرشح لتدريب منتخب الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة أرجنتينية: أروابارينا مرشح لتدريب منتخب الإمارات والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت صحيفة "إنترانسينتي" الأرجنتينية، أن المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، بات مرشحاً لتدريب منتخب الإمارات في الفترة المقبلة، عقب إقالة المدرب الصربي إيفان يوفانوفيتش من قيادة الفريق.
وأوضحت أن أروابارينا بات من المتوقع أن يعود مجدداً إلى الإمارات، بعدما تلقى عروضاً من ثلاثة أندية، بينما تم ترشيحه لتدريب المنتخب الوطني، بسبب السمعة الجيدة التي اكتسبها خلاله تدريبه الوصل وشباب الأهلي.
وأشارت إلى أن المدرب الأرجنتيني قد يحقق إنجازاً استثنائياً في مسيرته، مبينة أن منتخب الإمارات يخوض تصفيات كأس العالم 2022، وقد يجد أروابارينا نفسه أمام فرصة الظهور للمرة الأولى في المونديال كمدرب.
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